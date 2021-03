Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Diebstahl von Elektrowerkzeugen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter in eine Firmenhalle in der Industriestraße ein und entwendeten zwei Akkuschrauber sowie mehrere Winkelschleifer der Marke Dewalt im Gesamtwert von rund 2.000 Euro.

