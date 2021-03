Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Jugendliche mit Cannabis erwischt

Ludwigsburg (ots)

Wegen unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln werden sich zwei 16 Jahre alte Mädchen verantworten müssen, die am Donnerstag gegen 13.20 Uhr von Beamten des Polizeipostens Gerlingen auf frischer Tat ertappt wurden. Die beiden 16-Jährigen hielten sich gemeinsam mit zwei 15 Jahre alten Begleitern auf dem Areal eines Einkaufsmarkts in der Hauptstraße in Gerlingen auf. Da sich die vier Jugendlichen verdächtig verhielten, sollten sie kontrolliert werden. Als die Beamten bei ihnen angelangt waren, hatten die beiden Mädchen jeweils einen fertig gedrehten Joint in der Hand. Sie versuchten zwar noch hastig die Joints loszuwerden, doch diese konnten im Nachgang von den Polizisten wieder eingesammelt werden. Darüber hinaus stellten die Beamten eine in der Nähe versteckte Tüte fest, in der sich weiteres, bereits verkaufsfertig verpacktes Cannabis befand. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Die beiden tatverdächtigen Mädchen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten wieder auf freien Fuß gesetzt.

