Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Autofahrer missachtet rote Ampel und verursacht Unfall (11.05.2020)

Konstanz (ots)

Ein verletzter Radfahrer ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 18 Uhr an der Kreuzung Untere Laube / Gartenstraße ereignet hat. Ein Autofahrer missachtete die rote Ampel und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem Radfahrer. Dieser wurde über die Motorhaube geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Hierbei verletzte er sich an der Schulter und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell