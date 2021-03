Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1100/ L1140/ Remseck am Neckar: Feuerzeug löst Brand im Kofferraum aus

Ludwigsburg (ots)

Ein leistungsstarkes Feuerzeug löste am Donnerstag gegen 18:00 Uhr einen Brand mit starker Rauchentwicklung im Kofferraum eines Renault aus. Ein 36-Jähriger war mit dem Wagen auf der Landesstraße 1100 von Remseck am Neckar - Hochberg in Richtung Neckargröningen unterwegs, als sich das Feuerzeug während der Fahrt selbstständig machte und das Feuer entfachte. Der 36-Jährige hielt auf einem Parkplatz an und löschte noch vor Eintreffen der verständigten Feuerwehr die Flammen mit dem Feuerlöscher einer Anwohnerin. Bei der Löschaktion verletzte sich der 36-Jährige leicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro.

