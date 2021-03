Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht am Donnerstag gegen 18:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gustav-Rau-Straße in Bietigheim-Bissingen. Der Beobachtung einer Zeugin nach stieß ein weißer Kastenwagen mit Firmenaufschrift beim rückwärts ausparken gegen einen dort abgestellten BMW. Der Unfallfahrer soll sich zusammen mit seinem Beifahrer den Schaden noch angesehen und nach einem kurzen Aufenthalt im Supermarkt den Parkplatz dann verlassen haben, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen bittet weitere Zeugen sich unter Tel. 07142 405 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell