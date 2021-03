Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Telefonbetrüger erschleicht sich Kontozugriff

Ludwigsburg (ots)

Ein falscher Microsoft-Mitarbeiter hat sich am Donnerstag am Telefon das Vertrauen eines Mannes in Ehningen erschlichen und über den Teamviewer Zugriff auf dessen Laptop erhalten. Mit während des Telefonats erlangten persönlichen Daten des Opfers verschaffte er sich Zugriff auf dessen Konto und Aktiendepot und richtete vermutlich einen fünfstelligen Vermögensschaden an.

