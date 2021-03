Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unfallflucht in der Südlichen Alleenstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr wurde ein in der Südlichen Alleenstraße in Asperg abgestellter VW beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt und nicht um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro gekümmert. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07154 1313 0.

