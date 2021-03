Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Seniorin von Unbekanntem bestohlen

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156 9449-0, sucht Zeugen, die am Donnerstag gegen 11.00 Uhr einen Diebstahl in der Tiefgarage des Gerlinger Rathauses beobachtet haben. Eine 84 Jahre alte Frau wurde von einem noch unbekannten Täter im Bereich des Parkscheinautomats angesprochen. Der Unbekannte bat die Dame ihm Geld zu wechseln. Die hilfsbereite Seniorin öffnete ihre Geldbörse, um der Bitte nachzukommen. Mutmaßlich gelang es dem Täter währenddessen selbst in den Geldbeutel zu fassen und etwa 100 Euro zu entwenden. Nachdem die Seniorin das Fehlen des Geldes bemerkt hatte, erstattete sie Anzeige. Zu dem Täter ist lediglich bekannt, dass es sich um einen großen, stattlichen Mann mittleren Alters gehandelt haben soll. Insbesondere bittet die Polizei auch weitere Geschädigte sich zu melden.

