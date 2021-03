Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 27-Jähriger verletzt Kontrolleure bei Fahrkartenkontrolle in der S-Bahnlinie S1

Ludwigsburg (ots)

Vier Leichtverletzte ist die Bilanz einer Fahrkartenkontrolle in der S-Bahn Linie S1 in Fahrtrichtung Herrenberg am Montag gegen 15:40 Uhr zwischen den Haltestellen "Rohr" und "Goldberg".

Ein 27-Jähriger war ohne gültigen Fahrschein unterwegs und verweigerte die Angabe seiner Personalien für eine Fahrpreisnacherhebung. Als er an der Haltestelle "Goldberg" die S-Bahn verlassen wollte und ein Kontrolleur ihm den Weg verstellte, soll er den Mann angegriffen haben.

Die Rangelei verlagerte sich in der Folge auf den Bahnsteig. Dort habe er dann eine Kontrolleurin mit Gewalt zu Boden gedrückt, so dass die anderen Kontrolleure zu Hilfe eilten.

Bei der körperlichen Auseinandersetzung erlitten drei der vier Kontrolleure durch die Schläge des Tatverdächtigen leichte Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 27-Jährige verletzte sich leicht.

Der Tatverdächtige konnte bis zum Eintreffen der Polizei durch die Kontrolleure vor Ort festgehalten werden.

