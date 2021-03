Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: Motorradfahrerin übersehen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch war eine 64-jährige VW-Fahrerin gegen 15:20 Uhr auf der Nagolder Straße in Jettingen in Richtung Ortseingang unterwegs, als sie beim Abbiegen in die Wildberger Straße eine entgegenkommende 19-jährige Motorradfahrerin mutmaßlich übersah.

Die 19-Jährige stürzte in der Folge des Zusammenpralls der Fahrzeuge und wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die junge Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

