PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldungen der Polizeidirektion Hochtaunus vom 23.11.2020

Bad Homburg v.d. HöheBad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. 16-Jähriger randaliert und leistet Widerstand, Kronberg im Taunus, Berliner Platz, Samstag, 21.11.2020, 19:30 Uhr

(ka)Nachdem ein 16-Jähriger am Samstagabend in Kronberg im Taunus zunächst randaliert und Personen belästigt hat, leistete er bei der darauffolgenden Festnahme Widerstand und musste in Gewahrsam genommen werden. Zwei herbeigerufene Streifen der Polizeistation Königstein trafen den Jugendlichen um 19:30 Uhr auf dem Berliner Platz an und stellten seine Personalien fest. Aufgrund des Verhaltens und des Ergebnisses eines Atemalkoholtestes von 1,5 Promille sprachen die Streifenbeamten einen Platzverweis gegen den 16-Jährigen aus. Dieser reagierte daraufhin mit Beleidigungen gegenüber den Beamten und setzte sich zudem mit körperlicher Gewalt gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr. Der Jugendliche wurde schließlich in Gewahrsam genommen und wird sich strafrechtlich verantworten müssen.

2. Mit Laserpointer geblendet - Wer kann Angaben machen?, Steinbach (Taunus), Bahnstraße, Freitag, 20.11.2020, gegen 21:20 Uhr

(ka)Ein 37-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend in Steinbach (Taunus) von einem Laserpointer geblendet worden. Gegen 21:20 Uhr befuhr der Geschädigte die Bahnstraße, als er in Höhe der Straße "Grüner Weg" von einem grünen Laserpointer geblendet und dadurch erheblich abgelenkt wurde. Der 37-Jährige konnte seine Fahrt unfallfrei fortsetzen. Da es in diesem Bereich in den vergangenen Tagen wiederholt zu derartigen Vorfällen gekommen ist, bittet das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion Hochtaunus Zeugen, sich mit Beobachtungen unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Geldbörse aus Friseurladen gestohlen, Bad Homburg v.d.H., Kisseleffstraße, Samstag, 21.11.2020, gegen 09:15 Uhr

(ka)Die Geldbörse einer 54-Jährigen ist am Samstagmorgen von einem bislang unbekannten Täter in Bad Homburg v.d.H. gestohlen worden. Gegen 09:15 Uhr soll der Täter den Friseurladen in der Kisseleffstraße betreten und vorgegeben haben, die Toilette aufsuchen zu wollen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging der Täter in einen Mitarbeiterraum und entwendete von dort die Geldbörse der Geschädigten. Anschließend rannte der Dieb aus dem Salon und flüchtete in unbekannte Richtung. Nach Angaben der 54-Jährigen soll es sich bei dem Täter um einen ca. 20 bis 30 Jahre alten und etwa 1,70 Meter großen Mann gehandelt haben. Er habe glatte schwarze Haare, eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose getragen. Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

4. Rucksäcke aus Fahrzeug gestohlen, Bad Homburg v.d.H., Rathausstraße, Samstag, 21.11.2020, 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr

(ka)Bislang unbekannte Täter haben am Samstagvormittag in Bad Homburg v.d.H. zwei Rucksäcke aus einem Fahrzeug gestohlen. Während der 48-jährige Geschädigte seinen VW Crafter in der Rathausstraße abgestellt hatte und Gartenarbeiten auf einem Grundstück verrichtete, sollen die Täter den braunen Rucksack der Marke "Jack Wolfskin" und einen weiteren, schwarzen Rucksack aus dem unverschlossenen Fahrzeug entwendet haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. Diebe stehlen Geldbörse - Zeugen gesucht, Friedrichsdorf, Seulberg, Cheshamer Straße, Samstag, 21.11.2020, 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr

(ka)Die Geldbörse einer 62-Jährigen ist am Samstagvormittag in Seulberg von bislang unbekannten Tätern gestohlen worden. Während sich die Geschädigte zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Cheshamer Straße befand, sollen nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei Frauen die Geldbörse aus der Handtasche der 62-Jährigen entwendet haben. Bei einer der beiden Diebinnen habe es sich um eine ca. 20 bis 30 Jahre alte und etwa 1,75 Meter große Frau gehandelt. Sie sei von schlanker Statur und mit einem langen, grün-weiß-karierten Mantel bekleidet gewesen. Zudem habe sie die dunklen Haare zu einem Dutt zusammengebunden und unter einem Kopftuch getragen. Die zweite Täterin sei über 40 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß gewesen. Die Frau habe eine schwarze Jacke und kurze dunkle Haare getragen. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zur Tat unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

6. Mit Rennradfahrer kollidiert, Königstein im Taunus, Frankfurter Straße, Samstag, 21.11.2020, gegen 13:50 Uhr

(ka)Bei einem Verkehrsunfall in Königstein im Taunus ist es am Samstagmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Rennradfahrer gekommen. Der 55-jährige Fahrradfahrer befuhr gegen 13:50 Uhr die Frankfurter Straße in Richtung des Königsteiner Kreisels, als er verkehrsbedingt abbremsen musste. Eine sich dahinter befindliche 47-jährige Porsche-Fahrerin soll nach derzeitigem Kenntnisstand den Radfahrer übersehen haben und in Folge dessen auf den 55-Jährigen aufgefahren sein. Es entstand Sachschaden am Rennrad des Mannes, der bei dem Unfall unverletzt blieb.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell