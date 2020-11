PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldungen der Polizeidirektion Hochtaunus vom 19.11.2020

Bad Homburg v.d. HöheBad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Hundebesitzer greift Frau an - Zeugen gesucht, Bad Homburg v.d.H., Saalburgstraße, Mittwoch, 18.11.2020, gegen 18:45 Uhr

(ka)Nachdem es am Mittwochabend in Bad Homburg v.d.H. zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 61-jährigen Bad Homburgerin und einem bislang unbekannten Täter gekommen war, soll dieser die Frau anschließend tätlich angegriffen haben. Die Geschädigte war gegen 18:45 Uhr fußläufig auf dem Gehweg der Saalburgstraße unterwegs, als sie dem Mann und dessen Hund begegnete. Nach Angaben der 61-Jährigen geriet sie mit dem Angreifer zunächst in einen verbalen Streit über die Nutzung des Gehwegs. Anschließend soll sie der Mann ins Gesicht geschlagen haben und geflüchtet sein. Der Geschädigten zufolge soll es sich bei dem Täter um einen ca. 20 Jahre alten und etwa 1,70 Meter großen Mann gehandelt haben. Er sei mit einer Jeans und einer hellblauen Joggingjacke bekleidet gewesen und habe kurze helle Haare, einen ungepflegten Dreitage-Bart und Sommersprossen getragen. Auffallend soll sein schlurfender Gang aufgrund des geringen Anhebens seiner Füße gewesen sein. Bei dem mitgeführten Hund habe es sich um einen etwa kniehohen schwarzen Pudel gehandelt. Zeugen, die Angaben zum Vorfall und dem Mann machen können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Polizeidirektion Hochtaunus unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld und Schmuck gestohlen, Wehrheim, Niddastraße, Mittwoch, 18.11.2020, gegen 17:30 Uhr

(ka)Bislang unbekannte Täter sind am Mittwochabend in ein Einfamilienhaus in Wehrheim eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher gegen 17:30 Uhr Zutritt zum Haus in der Niddastraße, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume, entwendeten schließlich Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. Das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion Hochtaunus bittet Zeugen, sich mit Beobachtungen unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Alarm ausgelöst - Einbrecher ergreifen die Flucht, Oberursel (Taunus), Stierstadt, An der Wiesenmühle, Mittwoch, 18.11.2020, gegen 18:15 Uhr

(ka)Nachdem am Mittwochabend bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Stierstadt eingebrochen waren, ergriffen sie mutmaßlich aufgrund der ausgelösten Alarmanlage ohne Beute die Flucht. Aktuellen Ermittlungen zufolge hebelten die Einbrecher gegen 18:15 Uhr ein Fenster des Hauses in der Straße "An der Wiesenmühle" auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Nachdem unmittelbar nach Einstieg in das Haus der Alarm ausgelöst wurde, flüchteten die Täter über ein angrenzendes Feld in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

4. Radfahrer übersehen, Oberursel (Taunus), Landesstraße 3003 / Bundesstraße 456, Mittwoch, 18.11.2020, gegen 11:00 Uhr

(ka)Ein 66-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwochvormittag bei Oberursel (Taunus) nach einer Kollision mit einem Pkw unverletzt geblieben. Der Radfahrer befuhr gegen 11:00 Uhr die Niederstedter Straße, als zeitgleich ein 76-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Bundesstraße 456 unterwegs war und nach rechts auf die Niederstedter Straße abbiegen wollte. Dabei soll er den vorfahrtsberechtigten 66-Jährigen übersehen haben, weshalb es zur Kollision zwischen dem Mercedes und dem Hinterrad des Radfahrers kam. Der 66-Jährige blieb unverletzt, es blieb lediglich bei einem Sachschaden.

5. In die Gegenspur geraten, Friedrichsdorf, Am Viadukt, Mittwoch, 18.11.2020, gegen 11:45 Uhr

(ka)Am Mittwochvormittag sind in Friedrichsdorf ein 33-jähriger Lkw-Fahrer und ein 91-jähriger BMW-Fahrer mutmaßlich aufgrund von Fahrfehlern in die Gegenspur geraten und zusammengestoßen. Beide Unfallbeteiligten befuhren gegen 11:45 Uhr in entgegengesetzter Fahrtrichtung die Straße "Am Viadukt" und gerieten nach derzeitigem Ermittlungsstand jeweils in die Gegenspur. Es kam zum Zusammenstoß des Lkw und des BMW des Seniors. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der 91-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste vor Ort ambulant versorgt werden.

6. Zusammenstoß mit Fahrradfahrer, Oberursel (Taunus), An den Drei Hasen, Mittwoch, 18.11.2020, gegen 17:30 Uhr

(ka)Bei einem Verkehrsunfall in Oberursel (Taunus) ist am Mittwochabend ein 25-jähriger Fahrradfahrer verletzt worden. Der Mann befuhr gegen 17:30 Uhr den Fahrradstreifen entlang der Straße "An den Drei Hasen" in Fahrtrichtung Willy-Brandt-Straße. Ein 56-jähriger VW Passat-Fahrer, der zur gleichen Zeit aus Richtung Bad Homburg unterwegs war und in die Straße "An den Drei Hasen" einbiegen wollte, soll den vorfahrtsberechtigten Radfahrer übersehen haben und in Folge dessen mit ihm kollidiert sein. Der 25-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich durch den Sturz. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der junge Mann anschließend zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

7. Nicht die beste Idee: Unfallflucht nach Trunkenheitsfahrt, Friedrichsdorf, Dillingen, Köpperner Straße, Mühlstraße Mittwoch, 18.11.2020, gegen 19:50 Uhr

(ka)Ein 46-jähriger Unfallbeteiligter ist am Mittwochabend in Dillingen zunächst vom Unfallort geflüchtet, konnte jedoch unmittelbar daraufhin einer Kontrolle unterzogen werden. Der Mann befuhr gegen 19:50 Uhr die Köpperner Straße in Fahrtrichtung Friedberger Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache soll der 46-jährige Citroen-Fahrer in den Gegenverkehr geraten und mit seinem Außenspiegel gegen einen entgegenkommenden Lkw gefahren sein. Beide Unfallbeteiligten entfernten sich vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die Beschreibung eines aufmerksamen Zeugen führte jedoch dazu, dass eine Streife der Polizeistation Bad Homburg den 46-Jährigen in der Nähe des Unfallortes einer Kontrolle unterziehen konnte. Dabei ergab sich schnell der Verdacht, dass der Mann sein Fahrzeug in alkoholisiertem Zustand führte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest brachte schließlich 2,1 Promille zum Vorschein. Der 46-Jährige wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

