Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/ Gemarkung Rutesheim: Auffahrunfall mit einer schwer verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 00:50 Uhr, kam es auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem Unfall zwischen einem Peugeot-Kleintransporter und einem Sattelzugauflieger. Die 25-jährige Lenkerin des Peugeot fuhr auf einen vor ihr fahrenden Sattelzug eines 41-jährigen auf. Infolge dessen, wurde der Peugeot abgewiesen und kollidierte anschließend mit der Mittelleitplanke an welcher er zum Stehen kam. Durch den Unfall wurde die Fahrerin des Kleintransporters in ihrem Fahrzeug schwer verletzt eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Lenker des Sattelzuges blieb unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge wurde die Fahrbahn für ungefähr eine halbe Stunde voll gesperrt.

Die Feuerwehr Leonberg war mit fünf Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug vor Ort. Vom Polizeipräsidium Ludwigsburg waren drei Streifenwagenbesatzungen im Einsatz.

