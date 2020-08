Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Perfektes Timing in der Bundespolizei: Strafanzeige in Köln - Festnahme in Frankfurt am Main

Köln - Frankfurt am Main (ots)

Dienstagmorgen wandte sich eine junge Frau an die Kölner Bundespolizei, da auf der Fahrt von Augsburg nach Köln ihr IPhone im ICE 618 entwendet wurde. Während der Anzeigenaufnahme ortete der Begleiter der jungen Dame anhand seines Tablets das verschwundene Handy und entdeckte es in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofes.

Nachdem um kurz nach 07:00 Uhr eine 19-Jährige Reisende den Diebstahl ihres Handys bei der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof anzeigte, machte ihr Begleiter den Vorschlag, mit seinem Tablet das Handy zu orten. Gesagt, getan - und tatsächlich wurde das IPhone an der Konstablerwache, einer innerstädtischen S-Bahnstation, nur zwei Haltepunkte vom Frankfurter Bahnhof entfernt, geortet. Die Kölner Bundespolizisten kontaktierten ihre Kollegen in Frankfurt am Main, die umgehend eine Fahndung einleiteten. Im Ortungsbereich stellten die Beamten zwei Personen fest. Bei der Durchsuchung wurde ein schwarzes Handy vorgefunden, welches auf die Beschreibung der Geschädigten passte. Ein 48-Jähriger Eritreer wurde festgenommen und zur Dienststelle am Frankfurter Bahnhof verbracht. Die andere Person wurde vor Ort entlassen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. Die Reisende war überglücklich, dass ihr Handy wiedergefunden wurde.

Nach diesem Vorfall rät die Bundespolizei erneut zur Vorsicht vor Taschendieben:

- Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper. - Nutzen Sie verschlossene Innentaschen. - Keinesfalls gehören Geldbörsen, Wertsachen und Mobiltelefone in Außentaschen. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch. - Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper. - Halten Sie immer Körperkontakt zu Ihrem Handgepäck. - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Jacken, die Sie an Garderoben oder über Stuhllehnen hängen.

Weitere nützliche Tipps und Hinweise sind auf der Homepage der Bundespolizei unter https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/01Vorsicht-Taschendiebstahl/01Tipps-zur-Vorbeugung/Tipps-zur-Vorbeugung_node.html einsehbar.

