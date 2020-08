Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: "Verbotene Urlaubssouvenirs" durch Bundespolizei sichergestellt

Aachen (ots)

Am gestrigen Abend konnten Beamte der Bundespolizei Aachen "verbotene Souvenirs" aus den Niederlanden sicherstellen. Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Reisebusses aus den Niederlanden wurde ein 31-jähriger Mann aus Baden-Württemberg kontrolliert. Er gab an, in Amsterdam Urlaub gemacht zu haben. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann vom Amtsgericht Schwäbisch Gmünd wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wurde. Aus dem mitgeführten Reisegepäck konnten die Beamten zu dem Zeitpunkt schon einen ungewöhnlichen Geruch wahrnehmen.

Bei einer genaueren Durchsuchung des mitgeführten Reisegepäcks wurden die Beamten dann fündig. Der 31-Jährige wollte unter anderem circa 50 Gramm Marihuana sowie kleinere Mengen an Amphetamin und Haschisch als Urlaubsmitbringsel nach Deutschland einführen. Die Beamten stellten die Drogen vor Ort sicher und beanzeigten den Reisenden. Des Weiteren wurde seine postalische Adresse dem Amtsgericht Schwäbisch Gmünd mitgeteilt. Ob dem 31-Jährigen ein Flyer über verbotene Urlaubssouvenirs ausgehändigt wurde, ist nicht bekannt.

