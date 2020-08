Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt am Wochenende vier Straftäter mit Haftbefehl fest

Aachen (ots)

Ein arbeitsreiches Wochenende liegt hinter den Bundespolizisten der Bundespolizeiinspektion Aachen. In der Zeit von Samstag bis Montagmorgen konnten die Beamten insgesamt 4 Haftbefehle vollstrecken, davon 2 der Staatsanwaltschaft Aachen.

Ein 25-jähriger Marokkaner ging den Beamten am Sonntagmorgen an der Ausfahrt Aachen-Laurensberg ins Fahndungsnetz. Gegen ihn bestand seit 2019 ein Haftbefehl des Amtsgerichtes Frankfurt am Main wegen Hehlerei. Des Weiteren suchte ihn die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit 2 Haftbefehlen wegen Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz. Er wurde nach seiner Festnahme an die Polizei in Stolberg übergeben. Von hier wurde er an die zuständige Justizvollzugsanstalt überstellt.

In einem Linienbus, der aus Belgien am ehemaligen Grenzübergang Aachen-Bildchen am Sonntagmorgen die Grenze passierte, wurde ein 30-jähriger Deutscher festgenommen. Dieser wurde wegen eines Körperverletzungsdeliktes von der Staatsanwaltschaft Aachen gesucht. Er musste eine Geldstrafe in Höhe von 3070,- Euro begleichen, ersatzweise drohte ihm eine 112-tägige Freiheitsstrafe. Da er die Geldstrafe unter Mithilfe seiner Familie begleichen konnte, blieb er von der Freiheitsstrafe verschont und konnte seine Fahrt fortsetzen.

An diesem Wochenende wurden noch zwei weitere Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Aachen und Essen gegen einen Niederländer und einen Deutschen vollstreckt. Sie wurden wegen Erschleichen von Leistungen und Trunkenheit im Straßenverkehr gesucht.

