Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Achtung Korrektur: Ditzingen: Unfallflucht in der Berblingerstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag ereignete sich zwischen 07.30 Uhr und 16.00 Uhr eine Unfallflucht in der Berblingerstraße in Ditzingen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker prallte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die Front eines Opel, der auf Höhe eines Autohaues am Fahrbahnrand abgestellte war. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0.

