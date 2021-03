Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Sindelfingen: Unfall führt zu mehreren Kilometern Rückstau

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und einen Sachschaden in Höhe von knapp 32.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Donnerstag kurz nach 16.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Böblingen/Hulb und Böblingen/Sindelfingen ereignete. Ein 33 Jahre alter Mercedes-Fahrer, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, übersah vermutlich aus Unachtsamkeit einen Stau und prallte gegen das Heck eine 59-Jährigen, der ebenfalls einen Mercedes lenkte. Beide Mercedes-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der 33-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die linke Spur für rund zwei Stunden gesperrt werden. Es entstand ein Rückstau von etwa sechs Kilometern. Beide Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell