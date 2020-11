Polizei Hagen

POL-HA: Fahndung nach Taschendiebstahl - Wer kennt diese Frauen?

HagenHagen (ots)

Bereits am 07.08.2020 kam es zu einem Taschendiebstahl in einem Modegeschäft in der Elberfelder Straße. Dort gelang es zwei Frauen, den Rucksack ihres Opfers zu öffnen. Aus diesem entnahmen sie eine Geldbörse. In dem Portemonnaie befanden sich eine hohe dreistellige Bargeldsumme, sowie eine Bankkarte samt PIN. Mit dieser gelang es den Diebinnen, an einem Automaten einen weiteren dreistelligen Betrag abzuheben. Die 38-Jährige bemerkte den Diebstahl leider zu spät. Die mutmaßlichen Täterinnen wurden jedoch gefilmt. Jetzt liegt der Polizei ein Beschluss des Gerichts zur Öffentlichkeitsfahndung vor. Die Kripo fragt: Wer kann Hinweise zu den abgebildeten Frauen oder deren Aufenthaltsort geben? Melden Sie sich in diesem Fall unter der 02331 986 2066. Die Lichtbilder können Sie unter diesem Link einsehen: https://url.nrw/TaschenDB

Die Polizei rät: Notieren Sie ihre Geheimnummern für Bankkarten keinesfalls auf der jeweiligen Karte. Bewahren Sie die notierte PIN nicht im Portemonnaie auf. (sh)

