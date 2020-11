Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach Einbruch in leerstehendes Haus durch Polizei gestellt

HagenHagen (ots)

Am Montag, 16.11.2020, beobachtete ein Zeuge gegen 10:00 Uhr, wie ein Mann in der Krambergstraße sich an der Eingangstür eines leerstehenden Mehrfamilienhauses in der Krambergstraße zu schaffen machte. Der Unbekannte nahm einen metallenen Schuhabtreter vom Boden und schlug damit den Glaseinsatz an der Hauseingangstür ein. Als er in das Gebäude eintrat, rief der Zeuge die Polizei. Die Beamten umstellten das Haus. Wenig später konnten sie den 38-Jährigen ansprechen und ergreifen, als sich dieser im Hausflur zeigte. Der Polizeibekannte versuchte den Beamten weiszumachen, dass er das Haus übernehmen solle und die Schlüssel lediglich im Wald verloren habe. Diebesgut fanden die Polizisten bei dem Hagener nicht auf. Nach einer Anzeigenaufnahme konnte er entlassen werden. (sh)

