Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer wartet und wird von PKW angefahren

HagenHagen (ots)

Am Montag, 16.11.2020, kam es zu einem Unfall mit einem Motorradfahrer in der Rembrandtstraße. Gegen 16:00 Uhr befuhr eine 50-jährige Hagenerin in ihrem Mercedes die Rembrandtstraße in Richtung Haldener Straße. Aufgrund mehrerer parkender Fahrzeuge verengt sich die Fahrbahn dort. Ein 68-Jähriger wollte die Autofahrerin passieren lassen und wartete auf seiner Honda. Die 50-Jährige schaffte es jedoch nicht, ihren Mercedes zwischen dem Motorradfahrer und den geparkten Autos hindurch zu manövrieren. Sie touchierte die Honda, woraufhin der Hagener im Stand stürzte. Er verletzte sich dabei zum Glück nur leicht. Der Schaden wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (sh)

