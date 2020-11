Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht: Unbekannter versucht in Wohnung einzubrechen

HagenHagen (ots)

Am Montag (16.11.2020) beobachtete ein Hagener einen Unbekannten in der Knüwenstraße dabei, wie dieser versuchte in eine Wohnung einzubrechen. Gegen 18:15 Uhr wurde der Mann auf einen unbekannten Täter auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses aufmerksam, der dabei war einen Außenrolladen hochzuschieben und anschließend eine Balkontür einschlug. Als der Unbekannte den Hagener bemerkte, flüchtete er unerkannt über einen Spielplatz an der Krambergstraße.

Der unbekannte Täter konnte durch den Zeugen wie folgt beschrieben werden: ca. 25-30 Jahre alt, schlanke Statur, ca. 170-180cm groß, dunkle Bekleidung, schwarze Mütze.

Die Kriminalpolizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen und bittet weitere Zeugen, die verdächtigte Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell