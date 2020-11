Polizei Hagen

POL-HA: Mann schubst Ordnungsamtmitarbeiter

HagenHagen (ots)

Am Montag (16.11.2020) wurde ein Mitarbeiter des Hagener Ordnungsamtes beim Ahnden von Parkverstößen in der Lange Straße körperlich angegriffen. Gegen 07:20 Uhr ging der Mann seiner Arbeit nach, als ein 38-Jähriger, offensichtlich nicht einverstanden mit dem Strafzettel an seinem Fahrzeug, ihm hinterherschrie. Als er darauf jedoch nicht reagierte, holte der Hagener ihn ein und schubste ihn. Die hinzugerufene Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 38-Jährigen ein. (kh)

