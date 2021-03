Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste am Donnerstagnachmittag ein 62-jähriger Radfahrer ins Krankenhaus gebracht werden. Er war gegen 17:00 Uhr auf der Öschelbronner Straße in Jettingen in Richtung der Hauptstraße unterwegs und kam dabei aus noch ungeklärter Ursache zu Fall. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion, Tel. 0711 6869-0, zu melden.

