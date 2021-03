Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gegen Baum geprallt

Uslar (ots)

USLAR-VOLPRIEHAUSEN (zi.) Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Uslar kam am 08.03.2021, gegen 14:55 Uhr, oberhalb des Freibades in Volpriehausen von der Fahrbahn ab. Der Pkw durchfuhr einen Graben, überfuhr einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild und prallte anschließend frontal gegen einen Straßenbaum. Der Pkw-Fahrer konnte sich nicht selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Volpriehausen geborgen werden. Er wurde anschließend mit dem RTW ins Klinikum Göttingen gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden.

