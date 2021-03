Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Kupferrohren/ Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Opperhausen) Bereits am Dienstag, 02. März 2021 kam es im Einbecker Ortsteil Opperhausen in der Straße "Mitteldorf" zum Diebstahl von 20 Kupferrohren. Diese wurden offen auf dem Hof gelagert. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Wer im Zeitraum vom 01. März 2021 morgens bis zum Morgen des 02. März 2021 diesbezüglich Feststellungen getroffen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Bad Gandersheim unter 05382/91920-0.

