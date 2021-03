Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall aus bislang ungeklärter Ursache

Uslar (ots)

(He) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (06./07.03.2021), zwischen 23:15 Uhr und 01:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer aus dem Raum Höxter mit seinem Mercedes die L551 von Bodenfelde in Richtung Polier. Hier kam der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Straßengraben. An dem Mercedes sowie an einem Geländer eines Grabendurchlasses und an einem Leitpfosten entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 4000Euro. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer von seinem Pkw in unbekannte Richtung vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Eine Absuche nach dem Fahrzeugführer verlief ergebnislos. Der Pkw wurde vorerst durch die Polizei beschlagnahmt. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei Uslar unter der Telefonnummer 05571-926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell