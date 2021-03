Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 24-jähriger Mann führt Pkw unter Drogeneinfluss

Einbeck (ots)

Einbeck (kir) Im Rahmen mobiler Alkohol- und Drogenkontrollen wird durch die Einbecker Polizei am Samstag, gegen 21:20 Uhr im Köppenweg in Einbeck, ein 24-jähriger Hildesheimer kontrolliert. Ein Drogenschnelltest bestätigt die Beamten in ihrem Verdacht, dass der junge Mann vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hat. Eine Blutprobe wird entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren erwartet den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

