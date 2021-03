Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchdiebstahl aus Gartenlaube - 5000 EUR Schaden

Einbeck (ots)

Einbeck (kir) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafft sich mindestens ein zurzeit unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gartengrundstück im Einbecker Süden, im Bereich "Kleiner Varlenkamp". Eine Gartenlaube und die dazugehörigen Schuppen auf dem Grundstück werden aufgebrochen. Es werden hauptsächlich Elektrogeräte und Werkzeuge in einem geschätzten Gesamtwert von 5000 EUR entwendet.

Falls Ihnen in diesem Bereich am Donnerstag den 04.03.2021 oder am frühen Morgen des 05.03.2021 etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, wie beispielsweise fremde Personen oder Fahrzeuge, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Einbeck.

