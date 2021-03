Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Illegale Müllentsorgung

Uslar (ots)

In dem Zeitraum vom 03.03. bis 06.03.2021 entsorgte eine bislang unbekannte Person zum wiederholten Male mehrere Müllsäcke auf einer Wiese im Uslarer Ortsteil Wiensen. Bei dem Inhalt handelt es sich um Abfälle, die einem landwirtschaftlichen Betrieb zuzuordnen sind. Der Bauhof der Stadt Uslar wurde in Kenntnis gesetzt und kümmert sich um die Beseitigung der Abfallsäcke. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei Uslar.

