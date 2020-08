Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Ein- und Aufbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Essener Straße haben unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen zwei Baustellen-Container aufgebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Gladbeck:

In Gladbeck wurden am Wochenende mehrere Autos aufgebrochen. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Kleingartenvereings Im Linnerott einen Ford C-Max aufgebrochen. Am Samstagabend wurde bei einem Toyota C-HR eine Scheibe eingeschlagen. Auch dieses Auto stand an einem Parkplatz eines Kleingartenverein, an der Konrad-Adenauer-Allee. Gestohlen wurden in diesen Fällen ein Navigationsgerät und eine kleine Tasche. Am späten Sonntagnachmittag, zwischen 17.10 Uhr und 18 Uhr, sind außerdem zwei Autos auf der Beisenstraße, an der Halde Rheinbaben, aufgebrochen worden. In beiden Fällen wurden Scheiben eingeschlagen. Gestohlen wurde nichts. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Aufbrüchen machen können.

Herten:

Zwischen Samstag und Sonntag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Konrad-Adenauer-Straße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür zur Erdgeschosswohnung auf und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Ob und wenn, was gestohlen wurde, ist noch unklar.

Waltrop:

Am Freitag nutzten Einbrecher eine gekippte Terrassentür, um in eine Erdgeschosswohnung auf der Straße "Alter Graben" einzusteigen. Die unbekannten Täter durchsuchten sämtliche Zimmer. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden ein Notebook, eine externe Festplatte und ein Fahrzeugbrief gestohlen.

Hinweise zu den Ein- und Aufbrüchen nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

