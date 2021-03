Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Katalysator aus geparktem Auto entwendet

Einbeck (ots)

Salzderhelden(pap) Ungewöhnlich laut kam einem 56 Jahre alten Autobesitzer aus einem Einbecker Ortsteil das Motorengeräusch seines Pkw VW vor, als er damit am Montag, 08.03.2021, gegen 07.30 Uhr vom Parkplatz am Bahnhof in Salzderhelden gestartet ist. Um dieser Lautstärke auf den Grund zu gehen, wurde er in einer Werkstatt vorstellig. Dort wurde festgestellt, dass der Katalysator vermutlich mit einem Trennschleifer sauber herausgeschnitten wurde. Der Geschädigte hatte sein Auto am Samstag, 06. März 2021, gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz am Bahnhof abgestellt. Zeugen, die Hinweise auf diese Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200,- Euro.

