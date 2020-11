Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, K42/Unfallbeteiligter gesucht

CoesfeldCoesfeld (ots)

Zwischen zwei Autos kam es am Donnerstag (19.11.20) zu einer Berührung. Gegen 15.40 Uhr befuhr eine 51-jährige Billerbeckerin die K42 von Lutum kommend in Richtung L555. Auf Höhe von Himbeerfeldern kam ihr ein unbekannter Autofahrer entgegen. Dieser beachtete nicht das Rechtsfahrgebot. Zwischen den beiden Wagen kam es zu einer Berührung an den jeweiligen Außenspiegeln. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Unfallanschlussverpflichtungen nachzukommen. Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

