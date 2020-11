Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Steinstraße/Einbrecher im Haus während Familie schläft

CoesfeldCoesfeld (ots)

Während die Familie schlief, haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag das Haus an der Steinstraße durchsucht. Der Vater bemerkte am nächsten Morgen, dass Werkzeugkoffer, Bargeld und der Fahrzeugschlüssel des Firmenwagens fehlten. Ob noch mehr gestohlen wurde, steht derzeit nicht fest. Nach jetzigem Stand haben die Einbrecher die Etage ausgelassen, auf der Mutter, Vater und Kinder schliefen. Vermutlich gelangten die Unbekannten durch die Garage in das Gebäude. Die Tatzeit liegt zwischen 23.30 Uhr am Mittwoch und 4 Uhr am Donnerstag.

Ebenfalls in der Nacht fuhr die Streifenwagenbesatzung zwei Einsätze an der Straße "Horst", die sich in Tatortnähe befindet. Bei dem einen entwendeten Unbekannte ein Fahrrad aus einer Scheune. Bei dem anderen hat sich eine Person auf einem Grundstück aufgehalten. Jedoch kam es nicht zu einem Diebstahl.

Der nächtliche Wohnungseinbruch stellt im Kreis Coesfeld eine absolute Ausnahme dar. Gleichgelagerte Taten liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Dülmen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell