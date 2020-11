Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Heinrich-Leggewie-Straße/Frau auf E-Bike verfolgt Dieb im Golfwagen

CoesfeldCoesfeld (ots)

Dieb geflüchtet, Golfwagen behalten: Eine 53-jährige Dülmenerin hat am Dienstag (17.11.20) den Diebstahl ihres Golfwagens unterbunden. Gegen 19.30 Uhr beobachtete sie, wie ein Unbekannter auf dem früheren Kasernengelände ihren Golfwagen stehlen wollte. Als dieser mit dem Vehikel davonfuhr, nahm die Dülmenerin kurzerhand die Verfolgung auf ihrem E-Bike auf. Von der Heinrich-Leggewie-Straße fuhr sie dem Dieb bis zur Straße "An der Wette" hinterher, wo die Frau ihn stoppen konnte. Der Unbekannte ließ den Wagen zurück und rannte Richtung Berufskolleg davon.

Der Täter wird wie folgt beschrieben

- männlich - jugendlich (ca. 15-20 Jahre) - schwarzer Kapuzenpulli, darüber eine blaue Jacke mit Kapuze - sehr schlanke Statur - ca. 175cm groß

Während der Verfolgungsfahrt müsste der Golfwagen mehreren Bürgern aufgefallen sein. Es haben sich bis jetzt aber keine weiteren Zeugen bei der Polizei gemeldet. Zudem muss der Dieb bereits am Montag auf dem Gelände gewesen sein, da am Abend der Zündschlüssel des Golfwagens gestohlen wurde. Daher bittet die Polizei in Dülmen weitere Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

