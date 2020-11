Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Pedelec- und Radkontrollen

Coesfeld (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch (18.11.20) in Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen Rad- und Pedelec-Kontrollen durchgeführt. Bis in den Nachmittag schauten die Polizisten nicht nur auf Vergehen am Lenker, sondern auch auf die Funktionstüchtigkeit der Räder.

Die Beamten stellten 66 Verstöße fest. 37 von denen entfallen auf Rad- und Pedelec-Fahrende. Den größten Anteil haben jene, die entgegen der Fahrtrichtung unterwegs waren. 17 Verwarngelder haben die Beamten erhoben. Darüber hinaus war an acht Rädern die Beleuchtung nicht in Ordnung und nutzten sechs ihr Handy während der Fahrt.

Sechs weitere Räder wiesen technische Mängel auf. Weil das zusätzlich bei den Rädern von vier Minderjährigen der Fall war, hat die Polizei diesen Anschreiben für die Erziehungsberechtigten mitgegeben. Die müssen nun dafür sorgen, dass die Mängel behoben werden.

Aber auch 29 Verstöße bei anderen Verkehrsteilnehmern hat die Polizei geahndet. Unter anderem wegen der Nutzung des Handys während der Fahrt.

Neben der Ahndung ging es bei dem Schwerpunkttag auch um Prävention. Die Verkehrssicherheitsberater haben "Helmüberzieher" verteilt. Durch ihre reflektierende Wirkung wird die Sichtbarkeit der Rad- und Pedelec-Fahrenden erheblich verbessert.

Einen Mann haben Polizisten während des Schwerpunkttages noch eine Überraschung bereitet. Sie fanden "Am Osthoff" dessen Handy und sorgten dafür, dass dieses wieder in die Obhut des Mannes kam.

