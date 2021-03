Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten unter Alkoholeinwirkung

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 11.20 Uhr fuhr ein 64-jähriger Hyundai Lenker in der Brennerstraße auf einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Ford eines 51-Jährigen auf. Durch die Kollision wurden der 51-Jährige sowie seine 47-jährige Beifahrerin leicht verletzt und die 47-Jährige wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Da beim Hyundai Lenker alkoholische Beeinflussung festgestellt worden war, wurde bei ihm im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein einbehalten. Da der 64-Jährige hierbei ebenfalls über Schmerzen klagte, verblieb dieser für weitere Untersuchungen im Krankenhaus. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren mussten diese abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 18.000 Euro.

