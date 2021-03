Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zigarettendiebstahl nach Gaststätteneinbruch

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, in der Zeit zwischen 16.00 und 19.00 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter in der Horber Straße an der Rückseite die Türe zu einer Gaststätte auf. Im Gastraum wurden sowohl ein Geldspielautomat als auch ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Da der Geldspielautomat leer war konnten die Täter nur aus dem Zigarettenautomaten Bargeld sowie Zigaretten in jeweils noch unbekannter Höhe entwenden. Der beim Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

