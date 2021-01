Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Böller verursachen Sachschaden - Polizei sucht Zeugen (01.01.2021)

Schönwald im SchwarzwaldSchönwald im Schwarzwald (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die Unbekannte in der Silvesternacht zwischen 23.00 Uhr und 3.00 Uhr mit Silvester-Böller im Kurgarten verursacht haben. Die Täter zündeten die Böller in drei sogenannten "Dog-Stationen" und einem Mülleimer, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro entstand. Personen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Triberg, 07722 916071-0, zu melden.

