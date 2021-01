Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Dettingen) Versuchter Einbruch in PKW - Polizei bittet um Hinweise (01.-04.01.2021)

Konstanz-DettingenKonstanz-Dettingen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 10 Uhr, ist es in einer Tiefgarage in der Straße Im Grund in Dettingen zu einem versuchten Einbruch an einem dort abgestellten PKW gekommen. Ein Unbekannter versuchte an dem Auto das Fahrerfenster aufzuhebeln. Durch die Hebelspuren entstand hierbei ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 955-0, zu wenden.

