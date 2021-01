Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Glatte Fahrbahn führt zu Unfall (03.01.2021)

TribergTriberg (ots)

Am Sonntagmorgen ist es gegen 9.15 Uhr auf der Bundesstraße 33, kurz vor dem Ortsteil Schonachbach, zu einem Unfall gekommen. Eine 20-jährige Renault Clio Fahrerin fuhr von Hornberg in Richtung Triberg. In einer Linkskurve geriet sie auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern, schlitterte über die Gegenfahrbahn und prallte gegen eine Steinmauer. Die Fahrerin blieb unverletzt. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

