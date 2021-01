Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Ausweichmanöver führt zu Unfall 03.01.2021)

SchönwaldSchönwald (ots)

Ein Unfall mit drei beschädigten Fahrzeugen hat sich am Sonntagnachmittag gegen 17.00 Uhr auf der Kreisstraße 5728, auf Höhe des Wanderparkplatzes Gutenhöhe, ereignet. Ein 24-jähriger Fiat Fahrer fuhr in Richtung Oberkirnach, als er wegen eines vor ihm bremsenden Autos nach rechts ausweichen musste. Er prallte gegen einen auf dem Parkplatz geparkten VW Caddy und schob diesen gegen einen ebenfalls dort abgestellten Skoda Octavia. Der Fiat und der Caddy mussten abgeschleppt werden. An den drei Autos entstand Gesamtschaden in Höhe von rund 7.500 Euro.

