Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, Möhringer Vorstadt) Entstandener Staub bei Bodenschleifarbeiten löst Feuerwehreinsatz aus (04.01.2021)

Tuttlingen, Möhringer VorstadtTuttlingen, Möhringer Vorstadt (ots)

Zu einem Einsatz der Tuttlinger Feuerwehr ist es am Montagmittag bei einer Firma für Medizintechnik in der Keltenstraße gekommen. Wie sich vor Ort herausstellte, waren dort Handwerker mit Schleifarbeiten an einem Parkettboden beschäftigt. Gegen 12.30 Uhr löste der bei den Arbeiten verursachte Staub eine Brandmeldeanlage aus, woraufhin die Feuerwehr Tuttlingen mit vier Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten zum Einsatzort ausrückte. Zu einem Brand oder Personenschaden war es nicht gekommen.

