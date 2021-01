Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei klärt Serie von Geschäftseinbrüchen auf

Bad Oeynhausen (ots)

Eine fast drei Monate währende Einbruchserie in Geschäfte, Kioske, Büros, Schulen und eine Kirche konnten Beamte der Mindener Kripo nun nach umfangreichen und intensiven Ermittlungen aufklären. Der Tatverdächtige ist umfassend geständig und räumte rund 30 Taten ein. Während die Beute eher geringe Geldbeträge sowie teilweise Elektronikartikel waren, verursachten seine Einbrüche hohen Sachschaden. Nun wartet der Bad Oeynhausener auf sein Verfahren.

Im Oktober nahm die Serie mit Einbrüchen in das Schulzentrum Nord und Süd seinen Anfang. In der Folge traf es dann diverse Einrichtungen zumeist im Bereich der Innenstadt. Auch die Spendenboxen in der Auferstehungskirche war zweimal das Ziel des Einbrechers. Zum Jahreswechsel verdichteten sich dann die Hinweise in Richtung des 20-Jährigen. Neben ersten internen Ermittlungsansätzen stellten Einsatzkräfte bei einer anderweitigen Kontrolle des Heranwachsenden ein blaues Brecheisen fest. Spuren, die auf ein solches Tatwerkzeug hinwiesen, hatten hiesige Spezialisten bei diversen Tatortaufnahmen gesichert.

Aufgrund der Gesamtumstände konnte dann ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt werden, der vergangenen Freitag (15. Januar) vollstreckt wurde. Hierbei konnten diverses Beweismittel sichergestellt werden. Noch während der anschließenden Vernehmung wurden zwei weitere vollendete sowie drei versuchte Taten in Bad Oeynhausen gemeldet. Bei zwei noch vor Ort ausgewerteten Videoaufzeichnungen von Einbrüchen in eine Fleischerei sowie ein Hotel konnten die Ermittler sofort den Tatverdächtigen erkennen.

