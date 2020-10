POL-ESW: Pressebericht 15.10.2020

Polizei Eschwege

Wildunfall (1)

Ein 65-jähriger Autofahrer erfasste am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr ein Reh, als er auf der Landesstraße L 3402 zwischen Oberhone und Reichensachsen unterwegs war. Das Tier war im Anschluss nicht mehr auffindbar, am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1500 Euro.

Wildunfall (2)

Nachgemeldet wurde außerdem ein Wildunfall vom Dienstagmorgen um 06.40 Uhr zwischen Bischhausen und Waldkappel. Hier hatte ein 51-jähriger Autofahrer aus Waldkappel ein Reh erfasst, das bei dem Zusammenstoß verendete. Am Auto entstand ein Schaden von 3000 Euro.

Wildunfall (3)

Ein 56-jähriger Autofahrer aus Waldkappel kollidierte am Mittwochabend gegen 23.50 Uhr mit einem Dachs auf der Bundesstraße B 7 zwischen Hasselbach und Harmuthsachsen. Am Pkw des Mannes entstand dabei ein Schaden von 500 Euro.

Wildunfall (4)

Auf der Landesstraße L 3244 zwischen Wanfried und Aue kollidierte am Donnerstagmorgen gegen 06.50 Uhr eine 50-jährige Autofahrerin aus Treffurt mit einem Hasen. Das Tier war nicht mehr auffindbar, am Auto entstand ein Schaden von 500 Euro.

Wildunfall (5)

Zwischen Weißenborn und Oberdünzebach auf der Landesstraße L 3300 erfasste am Donnerstagmorgen um kurz vor 07.30 Uhr eine 30-jährige Autofahrerin aus Weißenborn ein Reh, was bei dem Zusammenprall verendete. Der Schaden am Auto wird auf 1500 Euro beziffert.

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Eine Sachbeschädigung an einem schwarzen VW Fox wurde jetzt bei der Polizei in Bad Sooden-Allendorf angezeigt, die bereits letzte Woche von Donnerstag 08.10.2020 auf Freitag 09.10.2020 stattgefunden haben soll. Unbekannte hatten das Auto, das zur Tatzeit im Eschenweg in Bad Sooden-Allendorf geparkt stand, an der Fahrerseite zerkratzt. Der Schaden beträgt 1000 Euro. Hinweise an die Polizei Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht; Schaden 200 Euro; Polizei sucht Zeugen

In der Poststraße in Hessisch Lichtenau, etwa Höhe Haus Nummer 10, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren an einem dort geparkten weißen Klein-Lkw Renault Master den linken Außenspiegel abgefahren und ist anschließend geflüchtet. Den Schaden beziffern die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau, die nun wegen Verkehrsunfallflucht ermitteln, auf 200 Euro. Die Unfallzeit soll zwischen Mittwochmorgen 08.00 Uhr und Mittwochmittag 11.55 Uhr liegen. Hinweise zum Verursacher nehmen die Beamten unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Kurierfahrer beschädigt Steinmauer

Am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr hat ein 23-jähriger Kurierfahrer aus Kassel eine Steinmauer beschädigt, als der Mann im Bergweg von Kleinalmerode zwecks einer Warenauslieferung unterwegs war. Der Mann wendete zunächst und übersah dann beim Einfahren in eine Hofeinfahrt die besagte Steinmauer, die dadurch beschädigt wurde. Auch am Kleinbus des Kurierfahrers entstand Sachschaden. Über die Höhe der Schäden ist noch nichts bekannt.

