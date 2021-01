Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte beschädigen Jagdkanzel in Wülpke

Porta Westfalica (ots)

Wegen einer Sachbeschädigung an einer Jagdkanzel wurden die Beamten am Donnerstagmittag nach Wülpke gerufen.

Dort hatte ein Zeuge an einem Feldweg, welcher von der Straße "Im Gallen" in Fahrtrichtung Bückeburg nach rechts abgeht, die beschädigte und offenbar umgeworfene fahrbare Jagdkanzel aufgefunden. An deren hölzernen Seitenwänden fanden sich große Löcher. Die Tat dürfte sich im Zeitraum von Mittwoch, 16 Uhr bis Donnerstag, 12 Uhr ereignet haben.

Hinweise zu den Verursachern werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

