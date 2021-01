Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach mutmaßlicher Schlägerei: Mann verbringt Nacht hinter Gittern

Minden (ots)

Wegen einer mutmaßlichen Schlägerei sind die Beamten am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr nach Bärenkämpen auf den Parkplatz des Melittabades gerufen worden.

Nach Ankunft der Beamten in der Straße "Sieben Bauern" traf man an Ort und Stelle auf mehrere Personen, darunter ein 42 Jahre alter Mindener mit bloßem Oberkörper. Bei ihrer Befragung verhielten sich die offenbar alkoholisierten Personen unkooperativ. Daher forderten die Beamten Verstärkung an.

Währenddessen gab sich der 42-Jährige zunehmend aggressiver und beleidigte die Einsatzkräfte. Als zwei der Anwesenden (25, 39) versuchten, beruhigend auf den Mindener einzuwirken, wollte dieser den Jüngeren angreifen. Damit endete die Geduld der Polizeibeamten, sodass man den Mindener ins Polizeigewahrsam brachte. Dieses konnte er nach Abklingen seiner Aggressivität wieder verlassen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige gegen ihn.

