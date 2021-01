Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei bittet nach Parkplatzrempler um Zeugenhinweise

Espelkamp (ots)

Als eine Frau am Dienstag gegen 12 Uhr zu ihrem auf dem Aldi-Parkplatz in der Gerhard-Wetzel-Straße stehenden blauen 5er BMW Kombi zurückkehrte, bemerkte sie eine Beschädigung am linken hinteren Kotflügel. Das Auto hatte seit etwa 11.40 Uhr in einer Parkbucht gestanden. Der Verursacher des Schadens hatte sich ohne seinen Pflichten nachzukommen von dort entfernt.

Hinweise zu dem Unfallverursacher werden von den Verkehrsermittlern unter (05741) 2770 entgegengenommen.

