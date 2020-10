Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein

Kandel - Beleuchtungskontrole

Wörth am Rhein / KandelWörth am Rhein / Kandel (ots)

Im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 20.00 Uhr wurden in Wörth in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße am Kreisverkehrsplatz in Bahnhofsnähe und in Kandel in der Marktstraße weitere Beleuchtungskontrollen am Tag des Lichts durchgeführt. Es wurden insgesamt 31 Fahrzeuge mit Beleuchtungsmängeln festgestellt. Den Fahrzeugführern wurden Mängelberichte ausgehändigt.

