Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau/Schlechtnau: Auto brennt in Garage - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 15.07.2021, hat ein in einer Garage stehender Pkw in Todtnau-Schlechtnau angefangen, zu brennen. Erst am Morgen wurden die Bewohner auf das unbemerkt gebliebene Brandgeschehen aufmerksam. Der Pkw, Fahrräder, andere Garten- und Spielgeräten sowie das Gebäude selbst wurden beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 25000 Euro. Die Flammen dürften von selbst erloschen sein. Die angerückte Feuerwehr überprüfte das Haus mit einer Wärmebildkamera. Brandnester waren keine mehr vorhanden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte das Feuer absichtlich gelegt worden. Die Kriminalpolizei Lörrach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (Kontakt 07621 176-0).

